Eric Paschall si strappa la maglia dalla rabbia, poi scherza: “Non chiedetemi com’è andata la partita”

La prima partita ufficiale di Eric Paschall con Pistoia è andata nel peggiore dei modi. L’ex NBA, mediaticamente il colpo di mercato più importante dei toscani, ha chiuso con 0 punti, 0/6 dal campo ed è uscito con 5 falli in appena 19′. Probabilmente la forma fisica non ha aiutato, ma Paschall sicuramente deve ancora ambientarsi al basket europeo essendo questa la sua prima stagione oltreoceano (l’anno scorso aveva disputato solo qualche partita in Porto Rico).

La frustrazione è cresciuta a tal punto che, dopo aver commesso il quarto fallo e aver preso un tecnico per proteste (quindi quinto fallo) Eric Paschall si è strappato la maglia. Non sono disponibili video dell’accaduto, ma le foto scattate all’ex Warriors sono emblematiche. “Ha grandissimo talento, deve solo abituarsi a giocare in Europa e capire la differenza che c’è fra questo tipo di basket e quello NBA. Il fallo tecnico? Non può succedere, ma sicuramente gli sarà servirà da lezione” ha commentato coach Dante Calabria.

Lui stesso, dopo essersi calmato, ci ha scherzato su nelle proprie storie Instagram: “Non chiedetemi com’è andata la partita oggi… Comunque abbiamo vinto! Testa alla prossima! Sarò migliore di così”.

Foto: Pistoia Basket