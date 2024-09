AJ Griffin sta seriamente valutando il RITIRO a soli 21 anni

Nel 2022 gli Atlanta Hawks scelsero AJ Griffin con la 16° chiamata assoluta al Draft. Quest’estate, dopo una stagione da rookie buona con 8.9 punti di media e una seconda in calando, Atlanta lo ha ceduto agli Houston Rockets in cambio dei diritti su Nikola Durisic. Sebbene Griffin debba ancora mettere piede a Houston, secondo Shams Charania starebbe seriamente valutando in queste settimane di ritirarsi dal basket professionistico dopo appena 2 stagioni.

Griffin ha solo 21 anni e in 2 anni ha totalizzato 92 partite in NBA, dov’è arrivato giocando un anno a Duke in NCAA. Il giocatore sarebbe in contatto con la dirigenza dei Rockets per accordarsi in caso la decisione di ritirarsi diventasse definitiva. Non è chiara al momento la motivazione dietro l’eventuale ritiro di AJ Griffin.

Just in: Houston Rockets F AJ Griffin is seriously considering stepping away from basketball, sources tell me and @KellyIko. Griffin, 21, was the No. 16 pick in the 2022 NBA draft to Atlanta, then traded to Houston this summer. Sides are preparing for his departure from the game. pic.twitter.com/AyNp1rF4MI

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 12, 2024