Juan Toscano-Anderson: “La G-League è il secondo miglior campionato al mondo e vogliamo dimostrarlo”

In questi giorni a Singapore si sta disputando la FIBA Intercontinental Cup, la coppa del mondo per club che ovviamente esclude competizioni non FIBA, vale a dire NBA ed EuroLega (più l’EuroCup). Le principali formazioni che si stanno sfidando nella prima fase a gironi, con due gruppi da tre, sono l’Unicaja Malaga vincitore dell’ultima Basketball Champions League e l’NBA G-League United, una rappresentativa di giocatori della Lega di sviluppo nordamericana. In quest’ultima squadra milita anche un campione NBA, Juan Toscano-Anderson, che nel 2022 vinse l’anello con i Golden State Warriors.

Proprio Toscano-Anderson è la star dei G-League United vittoriosi all’esordio contro il Quimsa, club argentino che ha alzato la ultima Basketball Champions League Americas. Una partita controllata dagli statunitensi che hanno vinto 78-65 con 17 punti di Deonte Burton e 13 di Toscano-Anderson. Per dimostrare quanto ci tenga la squadra a vincere la Coppa Intercontinentale, dopo il match Toscano-Anderson ha fatto una dichiarazione che sicuramente farà discutere:

Vogliamo giocare aggressivo e mandare un messaggio. Credo che la G-League sia il secondo miglior campionato al mondo e vogliamo dimostrarlo.

Il primo, nell’ottica del giocatore nato ad Oakland ma con origini messicane, è chiaramente la NBA. Subito dopo la Lega americana viene appunto la G-League, nella visione di Toscano-Anderson, con buona pace di EuroLega, Liga ACB e tutti gli altri campionati europei.