Boban Marjanovic free agent, medita il ritorno in Europa: contatto con una big di EuroCup

Siamo a metà settembre ma in NBA sembra non esserci più spazio per Boban Marjanovic. Il gigante serbo, 36 anni, è ancora free agent, dopo 9 anni oltreoceano con spazio sempre piuttosto limitato. Marjanovic si è comunque fatto apprezzare ovunque, per le proprie doti umane: celebri le sue amicizie fraterne con Tobias Harris a Detroit e Luka Doncic a Dallas. Nell’ultima stagione con Houston ha disputato solo 14 partite con 3.2 punti di media.

Potrebbe quindi essere giunto il momento per Marjanovic di tornare nel basket europeo, che ha vissuto da vicino nella prima parte della sua carriera: dal 2006 al 2015, anche con big come CSKA Mosca e Stella Rossa. Nel 2015, appena prima di volare negli USA, il giocatore era stato inserito nel First Team All-EuroLeague. Secondo quanto scritto dal serbo Meridian Sport, Marjanovic avrebbe ricevuto un’offerta da parte del Besiktas, una delle candidate alla vittoria dell’EuroCup e semifinalista nell’edizione dell’anno scorso.

Un fattore determinante per l’approdo di Boban Marjanovic a Istanbul potrebbe essere coach Dusan Alimpijevic, serbo come lui e Coach of the Year di EuroCup nel 2022.