COLPACCIO VERONA, Jacob Pullen ha firmato in Serie A2

Scaligera Basket Verona è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Jacob Pullen, play/guardia statunitense naturalizzato georgiano di 184 cm, nato a Maywood (Illinois) il 10 novembre 1989. Il neogialloblù si unirà alla squadra non appena saranno completate le pratiche burocratiche necessarie al suo arrivo in Italia. Vestirà la maglia numero 0.

LA CARRIERA

Pullen inizia la sua carriera universitaria a Kansas State dove gioca dal 2007 al 2011 mettendo a referto 15.8 punti di media in 135 gare giocate. Il suo esordio europeo risale al 2011/12 quando arriva in Italia e veste la maglia di Biella in Serie A; con i piemontesi registra 16 punti e 3.2 assist per match. Successivamente nell’estate 2012 si traferisce in Israele all’Hapoel Migdal Jerusalem con cui disputa anche l’Eurocup. Nella seconda competizione europea Pullen mette a segno 13 punti e 2.3 assist di media.

La stagione successiva torna in Italia a Bologna, sponda Virtus, con cui gioca 9 partite e segna 20.6 punti ad allacciata di scarpe. Nell’annata seguente si merita la chiamata del Barcellona, top team del panorama europeo; con i blaugrana vince la Liga e disputa le Final Four di Eurolega. Dopo una breve parentesi con il Real Betis Siviglia, approda nel 2014/15 a Brindisi in Serie A dove gioca 29 partite con 14 punti e 3.1 assist a gara. Ottima la stagione 2015/16 al Cedevita Zagabria con cui vince Campionato Nazionale e Coppa di Croazia disputando anche l’Eurolega; nella massima competizione continentale le sue cifre dicono 13.5 punti in 24 partite.

Nel 2016/17 passa al Khimki di Mosca con cui gioca in VTB League ed in Eurocup prima di tornare negli Stati Uniti dove si divide tra i Delaware Blue Coats di G-League ed i Philadelphia 76ers in NBA. L’annata 2016-17 Pullen la termina in Turchia dove registra 14.3 punti in 20 partite con l’Afyon Belediye.

Nell’estate 2018 torna al Cedevita Zagabria dove vince nuovamente la Coppa di Croazia e torna a misurarsi in Eurocup segnando 15.2 punti di media per gara. Dal 2019 al 2021 gioca con il Mornar Basket Bar totalizzando, tra Adriatic League e Coppe Europee, 16.3 punti di media per match. Nel 2021/22 Pullen veste la maglia dell’Olimpija Lubiana con cui vince la Coppa di Slovenia, la Supercoppa Slovena e disputa un’ottima annata in Eurocup con 14 punti di media per partita.

Nel 2022/23 gioca nella West Asia Super League con l’Al Kuwait SC prima di tornare in Italia nel 2023/24 a Napoli in Serie A. In maglia Gevi si conquista il ruolo di leader all’interno del roster di Coach Milicic ed è uno dei protagonisti della storica vittoria della Coppa Italia. In LBA sono 14.7 i punti per partita mentre nella Final Eight di Coppa Italia fattura 20 di media in 3 partite conquistando il premio di Top Scorer della manifestazione.

Pullen, in possesso del passaporto georgiano, ha giocato con la Nazionale dal 2012 al 2015 partecipando anche ad EuroBasket 2015.

LE DICHIARAZIONI

Jacob Pullen (giocatore):”Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Verona. Ho avuto ottime referenze sulla città, sul Club e sui tifosi della Tezenis. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di iniziare la stagione!”

Giorgio Pedrollo (Vicepresidente): “Jacob Pullen rappresenta sicuramente un giocatore di altissimo livello che, grazie al lavoro di tutto lo staff ed in particolare del Direttore Generale Salvatore Trainotti, è stato possibile portare in Serie A2 a Verona. Questo acquisto conferma la qualità del progetto che la Scaligera sta costruendo. Ora che la stagione è alle porte possiamo dire che la squadra, con l’aggiunta di Pullen, assume uno status ed una conformazione assolutamente interessanti. Per i nostri tifosi ci sarà da divertirsi.”

Alessandro Ramagli: (Capo Allenatore): “Chiudiamo il roster con la firma di prestigio di Jacob Pullen. È un giocatore esperto, di grande personalità, uno scorer che ama giocare con la palla in mano per attivare sia le proprie conclusioni sia la sua capacità di mettere in ritmo i compagni. Gli chiederemo di essere il giocatore che unisce i puntini, ovvero quello che riuscirà con le sue giocate sia a toglierci dai momenti di difficoltà sia ad innalzare il rendimento e le performance dei compagni. Indubbiamente è una firma importante, è un innesto che chiude nel modo migliore la nostra campagna acquisti e che mette a disposizione dello staff tecnico e della squadra un giocatore che può sicuramente dare una spinta ulteriore ad un roster già profondo, caratterizzato da grandi qualità e che sicuramente riceverà un importante beneficio dall’arrivo di un giocatore come Jacob.”

