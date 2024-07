Aleksa Avramovic, niente Trapani ma dice addio anche all’EuroLega

Secondo Mozzart Sport, la guardia del Partizan Belgrado, Aleksa Avramovic, avrebbe intenzione di lasciare la squadra dopo tre anni per unirsi alla potenza russa del CSKA Mosca.

Nova destinacija se otvara za Avramovića: CSKA želi plejmejkera Partizana https://t.co/YeexomtsYR via @MozzartSport — Mozzart Sport (@MozzartSport) July 20, 2024

L’accordo tra Avramovic e il CSKA sarà probabilmente finalizzato dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi dove il giocatore rappresenterà la sua Serbia per la seconda estate consecutiva.

Aleksa Avramovic ha ancora un anno di contratto con il Partizan, ma sarà probabilmente il prossimo di una lista di giocatori fondamentali a lasciare il club quest’estate, come Kevin Punter, Zach LeDay, James Nunnally e Alen Smailagic.

Nel 2023-24, Avramovic ha registrato una media di 10,2 punti, 1,8 assist e 1,8 rimbalzi in EuroLeague, oltre a 10,8 punti, 2,7 assist e 2,2 rimbalzi in ABA League. Il Partizan non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi in entrambe le competizioni, finendo 11° nella regular season di EuroLeague e venendo spazzato via dall’arcirivale della Stella Rossa Belgrado nelle finali ABA.

Questi risultati sono stati uno dei motivi principali che hanno spinto il Partizan a fare grandi cambiamenti quest’estate. Finora la squadra ha ingaggiato l’ex guardia NBA, Frank Ntilikina, e la guardia di EuroLeague, Iffe Lundberg, ex giocatore della Virtus Bologna.

