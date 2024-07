LeBron, Kobe, Wembanyama, Giannis e A’ja Wilson nel nuovo SPETTACOLARE spot Nike per le Olimpiadi

Nelle scorse ore Nike ha rilasciato lo spot che anticipa le Olimpiadi di Parigi 2024, con tantissimi atleti di spicco legati al brand. Per il basket ci sono LeBron James, Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, A’ja Wilson, Sabrina Ionescu e persino Kobe Bryant, che in passato è stato il volto di Nike.

La nuova campagna Nike si intitola “Winning Isn’t For Everyone”, ovvero “Vincere non è per tutti”. La voce che si sente nel commercial è quella dell’attore Willem Defoe, che si chiede “Am I A Bad Person?”. Sono una persona cattiva perché voglio vincere a tutti i costi, a discapito degli avversari?

Lo spot incarna perfettamente la comunicazione Nike, che non ha quasi mai rivali in questo tipo di situazioni. Nel video si vedono anche altri atleti leggendari come Serena Williams, Kylian Mbappè, Cristiano Ronaldo, Bebe Vio e Sha’Carri Richardson.