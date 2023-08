Alessandro Gentile torna in Serie A: biennale con Scafati

Alessandro Gentile “torna a casa”: nella sua Campania, non troppo lontano da Caserta, e in Serie A. L’italiano, reduce da una stagione a Udine in A2, ha firmato ufficialmente un biennale con Scafati.

Gentile, 31 anni a novembre, tornerà quindi a calcare i parquet della massima serie dopo un anno. L’ultima volta era stato nella stagione 2020-21 con le maglie di Varese e Brindisi. L’ex capitano di Milano in A2 ha chiuso con 13.4 punti e 7.5 rimbalzi di media, fallendo però l’obiettivo promozione con i bianconeri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Givova Scafati Basket 1969 🏀 (@scafatibasket69)

Scafati sta costruendo una squadra di esperienza: prima della firma di Alessandro Gentile c’era stata la conferma di David Logan e prima ancora l’annuncio di Gerald Robinson.