Alex Caruso ha dovuto insegnare ai compagni a stappare lo champagne

Questa notte gli Oklahoma City Thunder hanno vinto il titolo NBA, battendo gli Indiana Pacers nella decisiva gara 7.

Ovviamente dopo la sirena finale sono scattati i festeggiamenti di rito. Fra questi i fiumi di champagne che sono d’obbligo in questi casi. C’è stato però qualche “problema tecnico” nello spogliatoio dei Thunder.

Le immagini televisive hanno ripreso i neo campioni in netta difficoltà nello stappare le bottiglie messe a loro disposizione. Allora è dovuto intervenire Alex Caruso, l’elemento più esperto della squadra che ha preso per mano i compagni anche in questa occasione. L’ex Bulls e Lakers (con cui ha vinto l’anello nel 2020) ha mostrato come stappare le bottiglie e da lì sono iniziati a scorrere fiumi di champagne.

Abbastanza curioso vedere un gruppo di milionari non in grado di aprire una bottiglia ma evidentemente la pratica non è così diffusa negli Stati Uniti. A confermare le impressioni ci ha pensato Isaiah Hartenstein che, pur avendo vinto lo scudetto in Lituania nel 2016 con lo Zalgiris Kaunas, era impacciato come i compagni.