Gli Orlando Magic e Pat Beverley lavorano al buyout

Pat Beverley è arrivato agli Orlando Magic il giorno della trade deadline, in cambio di Mo Bamba, dai Lakers. Il soggiorno del veterano in Florida però durerà poco: come riportato da Shams Charania, le parti stanno lavorando ad un buyout che renderebbe Beverley free agent e libero di scegliere una squadra.

The Orlando Magic and guard Patrick Beverley are working through a contract buyout that clears the way for Beverley to choose among interested suitors, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2023