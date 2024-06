Sergio Scariolo sulla panchina del Barcellona?

Il Barcellona ha avviato la rivoluzione dopo la prima annata senza titoli dal 2017.

Il secco 3-0 rimediato in semifinale di Liga dal Real Madrid ha chiuso una stagione molto deludente per i blaugrana. Pressoché scontata la mancata conferma di Roger Grimau, i catalani si sono messi a caccia di un nuovo allenatore.

Fra i candidati c’è anche Sergio Scariolo, ormai da diversi mesi libero dall’impegno con la Virtus Bologna, lasciata a inizio stagione. Il tecnico bresciano, attualmente CT della Roja, gode di grande stima in Spagna dopo aver vinto un Mondiale, quattro Europei e due medaglie olimpiche.

Il suo nome, secondo la ricostruzione di El Mundo Deportivo, sarebbe sponsorizzato dal general manager Juan Carlos Navarro. Il responsabile della sezione basket del club, Josep Cubells, spinge invece per un altro ex giocatore blaugrana, Jaka Lakovic. Il favorito, però, è l’usato sicuro Xavi Pascual, sulla panchina dei catalani dal 2008 al 2016 e assistente per i quattro anni precedenti. Il coach, catalano purosangue, ha appena concluso la sua esperienza con lo Zenit San Pietroburgo ma sembra avere pretese economiche elevate. L’ostacolo, però, potrebbe essere aggirato grazie all’intervento di Joan Laporta, presidente della polisportiva. Il quarto nella ideale griglia

Non avrebbero preso corpo le ipotesi circolate nei giorni scorsi in merito a Dimitris Itoudis, Joan Pennaroya e Alex Mumbru, scartato per il passato al Real Madrid e il Badalona. Anche Scariolo, per la verità, ha allenato i Blancos dal 1999 al 2002. In Spagna ha guidato altri due club, il Baskonia (in due occasioni diverse) e Malaga. Il tecnico bresciano nei mesi scorsi era stato accostato a Villerbaune e sembrava essere finito anche nel mirino della nuova formazione di Dubai.