Amedeo Della Valle dopo la partita di ieri: “Avevamo segnalato quanto fosse pericoloso giocare”

Nella serata di ieri la Germani Brescia è uscita vincitrice dal confronto contro Reggio Emilia, 68-80. Nel secondo quarto i lombardi hanno allungato, con i biancorossi capaci di segnare appena 9 punti in 10′, e hanno tenuto fino alla fine anche grazie ad Amedeo Della Valle, autore di 13 punti. L’azzurro stamattina ha però pubblicato una nota polemica su X riguardo alle condizioni del PalaBigi. Con l’attuale meteo dell’Emilia-Romagna, infatti, l’umidità ha reso il parquet impraticabile, mettendo a rischio la sicurezza dei giocatori. La partita si è comunque regolarmente giocata senza grosse interruzioni, se non per asciugare alcune porzioni di campo.

Della Valle ha accompagnato il suo post con un video che mostra alcune delle “scivolate” dei giocatori nella partita di Reggio Emilia, alcune davvero molto pericolose.

“Con grande rammarico mi trovo a dover segnalare le condizioni del parquet di ieri. Abbiamo fatto presente più volte già la mattina nella sessione di tiro quanto fosse pericoloso giocare, non è cambiato nulla, la situazione durante la partita è anche peggiorata. L’unica bella notizia è che nessuno si sia fatto male. Sperando che la situazione venga presa in esame per tutelare la salute di noi giocatori e la qualità di gioco offerta al pubblico” ha scritto Della Valle.

Foto: Pallacanestro Brescia