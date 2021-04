Andre Drummond parla di un possibile Lakers contro Nets alle NBA Finals

Andre Drummond ha espresso il desiderio della maggior parte dei tifosi di basket in questo momento: uno scontro tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets alle NBA Finals del 2021.

Una possibile anteprima di quell’incontro si è svolta questa notte. Drummond ha portato i Lakers devastati dagli infortuni alla vittoria per 126 a 101 su degli sconvolti Nets, leader della Eastern Conference, al Barclays Center.

Parlando dopo l’impressionante vittoria, il centro due volte All-Star ha affrontato la possibilità di incontrare ancora una volta i Nets in una possibile serie di sette partite, tramite Lakers Nation.

Drummond on the possibility of seeing the Nets in the Finals:

“We’re just gonna take care of what we need to take care of and if it’s them we see in the Finals, or whoever it may be, we’re just gonna play to the best of our ability and try to come out with wins."

— Lakers Nation (@LakersNation) April 11, 2021