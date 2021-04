Se dovessimo prendere un’azione per descrivere com’è andato il big match tra i Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets, prenderemmo quando Andre Drummond ha umiliato la difesa del malcapitato ex Spurs LaMarcus Aldridge. LeBron James, Anthony Davis e Kyle Kuzma si sono divertiti a vederlo e hanno reagito flexando dopo il canestro di Drummond su Aldridge.

Qui potete vedere il video e anche la reazione del centro ex Cavs, che fa capire che Aldridge è troppo piccolo per lui:

Bron, Kuz and AD were hyped after Drummond bully balled Aldridge 😤 pic.twitter.com/0Ju4COX6ST — Bleacher Report (@BleacherReport) April 11, 2021

Andre Drummond e i Lakers hanno dato un’impressionante lezione ai Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving. Drummond, che ha giocato solo la sua terza partita per i Purple and Gold, è stato determinante nel successo per 126 a 101 su Brooklyn. Il due volte centro All-Star ha chiuso con una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi in 25 minuti sul parquet.

Molti si aspettavano che i Nets ammazzassero i Lakers, considerando che LeBron James, Anthony Davis e Kyle Kuzma erano fuori per quello che molti credono dovrebbe essere il match delle NBA Finals di luglio. Ma Drummond e il resto del roster di Los Angeles hanno azzanato la contesa e hanno interrotto la serie di vittorie casalinghe di Brooklyn di nove partite.

Certamente vedere LeBron e Davis per il canestro del compagno Drummond su Aldridge è bellissimo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.