Andrea Trinchieri crede che la Virtus Bologna sia il team che funziona meglio in tutta l’EuroLega

Andrea Trinchieri si sta godendo la stagione di EuroLega guardando la pallacanestro come spettatore invece di allenare una delle squadre partecipanti e apprezza particolarmente la Virtus Bologna.

Alla domanda su quale sia la squadra che considera la favorita per arrivare fino in fondo in EuroLega, Trinchieri ha risposto che il Real Madrid sembra la squadra da battere.

“Hanno il miglior roster. Hanno esperienza, atletismo, tiratori. Per me, al momento, la squadra che funziona meglio in campo è la Virtus Bologna, che gioca una difesa eccezionale, la più aggressiva”, ha affermato. “Se guardiamo al quadro generale, non hanno giocatori come Mike James, Kevin Punter, Milos Teodosic, Nemanja Nedovic. Ecco la palla, vinci la partita per me, però sono una squadra”.

“Il Valencia gioca con grande fiducia, il Barcellona credo che abbia iniziato abbastanza bene, ma il mio punto interrogativo è Jabari Parker perché non ha trovato il suo posto in campo. Quando si passa dall’NBA all’EuroLeague, ci vuole tempo per adattarsi perché è un gioco completamente diverso”, ha concluso il tecnico veterano.

Andrea Trinchieri, oltre alla Virtus Bologna, ha commentato il licenziamento di Dusko Ivanovic

“Mi dispiace sempre quando c’è un cambio in panchina, soprattutto in modo più drammatico dopo quattro o cinque turni o addirittura durante la preparazione. Non credo di avere un commento, sto solo osservando la situazione, ed è molto difficile essere un allenatore in EuroLega”, ha detto Trinchieri.

Trinchieri ha definito Ivanovic “un ottimo allenatore”, sottolineando che gli sono bastati quattro giorni per trovare un lavoro, non quattro anni.

Fonte: BHbasket

Leggi anche: Leonardo Totè è la speranza del basket italiano tra i lunghi?