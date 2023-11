Quando i Golden State Warriors avevano bisogno di qualcuno che facesse il salto di qualità, oltre a Steph Curry, Klay Thompson ha risposto alla chiamata contro Sacramento e ha dimostrato a tutti perché è uno Splash Brother.

Questa notte, contro i Sacramento Kings, Thompson ha realizzato il canestro della vittoria, dando agli Warriors il vantaggio di 102 a 101 a soli 2 decimi fine del quarto quarto. Con i Kings in vantaggio di un punto a cinque secondi dalla fine, i Dubs avevano un’ultima possibilità di prendere il comando. Con Curry marcato, però, Golden State ha dovuto dare la palla a un altro giocatore e sono andati dall’altro Splash Brother.

Thompson non ha esitato a rilasciare il pallone, tirando rapidamente un pull-up jumper per il canestro decisivo.

KLAY THOMPSON FOR THE LEAD WITH 0.2 SECONDS LEFT 🔥pic.twitter.com/3THUg8NIqW — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 2, 2023

Per Klay Thompson è stata una serata difficile. Ha chiuso con soli 14 punti con 6 su 15 dal campo e 1 su 4 dalla distanza. Tuttavia, ciò che conta è il modo in cui ha chiuso la partita, e di certo non poteva andare meglio di così.

Con la vittoria contro Sacramento, Golden State si è portata sul 4 a 1 in stagione, con l’unica sconfitta subita nell’esordio stagionale contro i Phoenix Suns di Kevin Durant. Hanno già ottenuto quattro vittorie consecutive, due delle quali contro i Kings.

