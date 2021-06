Annullata l’amichevole tra Italbasket e Venezuela all’Allianz Cloud

La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver annullato, in accordo con la delegazione venezuelana e per scopi precauzionali, l’amichevole contro il Venezuela in programma giovedì 24 giugno all’Allianz Cloud di Milano.

La decisione, presa al fine di salvaguardare la salute degli atleti e degli staff, si è resa strettamente necessaria a causa della riscontrata positività al COVID-19 di un componente del gruppo squadra Venezuela, completamente asintomatico e che verrà testato nuovamente nelle prossime ore.

Già la scorsa settimana, come comunicato ufficialmente dalla stessa Federazione sudamericana, erano state riscontrate due positività nel gruppo squadra in Turchia, sede di alcune gare di preparazione al Preolimpico. I due soggetti interessati sono stati subito posti in isolamento e prontamente sostituiti. La negatività di tutti gli altri componenti del team Venezuela ha fatto si che la delegazione potesse raggiungere l’Italia regolarmente. Una volta a Milano, ulteriori test hanno fatto emergere una terza positività, evento che ha portato alla decisione bilaterale di annullare la gara.

I tagliandi per il match venduti negli scorsi giorni verranno rimborsati nelle modalità indicate sul sito Vivaticket.

Gli Azzurri proseguiranno il loro percorso di avvicinamento al Preolimpico di Belgrado così come da programma. La partenza per la Serbia rimane fissata per venerdì 25 giugno.

Fonte: FIP