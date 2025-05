Minnesota travolge Golden State in gara-5 e vola alle finali di Western Conference

I Minnesota Timberwolves non si fanno sfuggire l’occasione di chiudere i conti: in Gara-5 dominano i Golden State Warriors con un perentorio 121-110 e conquistano il pass per le finali della Western Conference, a un anno esatto dall’ultima apparizione. Senza Steph Curry, fuori per infortunio, gli Warriors si rivelano troppo vulnerabili, e l’attacco di coach Kerr fatica a trovare alternative efficaci.

Timberwolves in controllo dal primo all’ultimo minuto

Minnesota impone subito il proprio ritmo su Golden State e non concede nulla: dominio nel pitturato (72-50 i punti segnati in area), vantaggio che tocca anche il +25 nel terzo quarto e gara sempre sotto controllo, senza veri tentativi di rimonta da parte degli ospiti

Il pubblico del Target Center assiste a una prova corale dominante, con la squadra di Chris Finch che mostra maturità e fame da contender.

Anthony Edwards leader totale

L’MVP morale della serie è senza dubbio Anthony Edwards, che in Gara-5 si trasforma in playmaker e trascinatore: 22 punti, 12 assist (career high ai playoff), leadership e intelligenza cestistica, al centro del sistema offensivo.

Attorno a lui gira un gruppo coeso e ben bilanciato, che sfrutta ogni lacuna difensiva di una Golden State apparsa spesso in difficoltà.

Warriors: l’orgoglio non basta

Con Jimmy Butler (17 punti, 6 assist) e Draymond Green (10 punti, 6 rimbalzi) lontani dai giorni migliori, a tentare di salvare l’onore degli Warriors sono le giovani promesse: Brandin Podziemski 28 punti e Jonathan Kuminga 26. Nonostante la loro energia e aggressività, non basta per tenere viva una stagione segnata da infortuni e scelte difficili.

Timberwolves: finale di Conference conquistata con autorità

La crescita dei Timberwolves è sotto gli occhi di tutti: squadra solida, fisica e ben allenata, con Anthony Edwards come volto della rinascita. La vittoria per 4-1 nella serie contro una franchigia esperta come Golden State certifica l’ambizione di Minnesota, pronta a giocarsi le sue chance per l’accesso alle NBA Finals 2025.