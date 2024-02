Danilo Gallinari ha scelto: chiuderà la stagione ai Milwaukee Bucks

Danilo Gallinari giocherà la seconda parte di stagione con i Milwaukee Bucks: l’azzurro ha scelto la franchigia campione NBA nel 2021 tra tante pretendenti, come riportato da Shams Charania. Il Gallo era stato tagliato nei giorni scorsi dai Detroit Pistons perché non il linea col progetto di rebuilding e in scadenza in estate. Ora avrà l’occasione di giocare per una contender, che ha da poco cambiato allenatore e si trova al terzo posto ad Est con un record di 35-20.

I Bucks erano una delle squadre menzionate nelle scorse ore da Patrick Beverley, ora nuovo compagno di Gallinari, il quale si era improvvisato insider parlando di Milwaukee e dei Clippers. Entrambe confermate anche da The Athletic, che nella lista di candidate per Gallinari aggiunge però anche Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls.

Alla fine Danilo Gallinari ha però scelto i Bucks dove oltre allo stesso Beverley ritroverà anche Doc Rivers, suo allenatore proprio ai Clippers tra il 2017 e il 2019. Finora l’italiano, 36 anni il prossimo agosto, ha disputato solo 32 partite in stagione tra Washington e Detroit: a Milwaukee sarà la riserva di Giannis Antetokounmpo insieme a Jae Crowder.

Gallinari seriously considered several teams – including Clippers, Cavaliers and Bulls – before choosing the Bucks where he'll have opportunity for a strong role under his old coach Doc Rivers. https://t.co/6BfxVW0ztl

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2024