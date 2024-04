Gli ULTIMISSIMI aggiornamenti sull’infortunio di Giannis Antetokounmpo

Ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Giannis Antetokounmpo. Il fenomeno greco è uscito anzitempo dal match perso dai suoi Milwaukee Bucks 104-91 con i Boston Celtics, una partita passata alla storia della NBA.

Mentre correva Antetokounmpo si è accasciato al suolo tenendosi la gamba sinistra. Un infortunio che ha subito messo in apprensione i tifosi Bucks, visto che è avvenuto senza alcun tipo di contatto.

Gli esami strumentali però fanno tirare un sospiro di sollievo. Nessuna lesione del tendine d’Achille per Antetokounmpo ma un semplice stiramento al polpaccio sinistro. Non c’è ancora una timeline per il suo ritorno in campo, la decisione verrà presa sulla base delle risposte che arriveranno nei prossimi giorni da trattamento e percorsi riabilitativi. In ogni caso nulla di grave per il greco, pronto ai Playoffs con i Milwaukee Bucks.