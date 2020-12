Arrivano buone notizie sulle condizioni di Keyontae Johnson

Dopo un paio di giorni di grande paura, il peggio sembra essere passato per Keyontae Johnson, ala dei Florida Gators che era collassata durante l’ultima partita ed era finita in coma indotto. Il ragazzo, che l’anno scorso è stato SEC Player of the Year in NCAA, avrebbe ripreso conoscenza e avrebbe addirittura scambiato qualche parola con i suoi genitori e con i suoi compagni di squadra, chiamati via FaceTime dall’ospedale.

Keyontae Johnson's parents say he is in stable condition, breathing on his own and speaking

They said he even FaceTimed with the team 🙏 pic.twitter.com/NExEciWZWN

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2020