EA7 Milano, senti Rodney McGruder: “L’organizzazione dell’Olimpia è da NBA! L’EuroLega mi ricorda l’NCAA…”

Intervistato da Luca Chiabotti su “La Repubblica – Milano”, Rodney McGruder ha parlato della sua scelta di firmare con l’EA7 Emporio Armani Milano:

“Non penso che avrei potuto farne una migliore, l’Olimpia è una gran­de organizzazione di livello NBA, tutti si prendono cura di te, i com­pagni sono forti, mi hanno accolto a braccia aperte ed è molto stimo­lante giocare assieme a loro per­ ché possa accadere qualcosa di po­sitivo per Milano nelle ultime gare di EuroLega”.

McGruder ha alle spalle anche una lunga carriera in NBA:

“Sono stato benedetto, ho potuto gio­care ad alto livello­, è stato un percorso duro ma che ha fatto di me la perso­na che sono adesso. Le avversità ti sfidano e mettono alla prova il tuo carattere, devi sviluppare modi e vie differenti che non avresti potuto scopri­re senza le difficoltà. Oggi mi ritengo una persona, un giocato­re, un figlio, un padre, un marito, un fratel­lo, un compagno di squadra migliore di quello che sarei potuto diventare se la mia carriera fosse stata più semplice”.

Rodney McGruder conosceva già la pallacanestro europea prima di firmare con l’EA7 Milano:

“Sapevo già cosa significa giocare per il Real Madrid o per l’Olimpia, che l’Armani è un club che ha fatto la storia, che ave­va vinto il campionato, il modo in cui si sta comportando in Europa in questi anni. Parliamo di pallaca­nestro al massimo livello, così quando s’è presentata l’occasione non me la sono fatta scappare. In Europa il gioco è più fisico, ma alla fine, pur con regole e gioco diffe­renti, l’obbiettivo è sempre fare ca­nestro. Mi piace l’atmosfera dei pa­lasport che mi riporta ai tempi del college, senti la passione e nulla è dato per scontato, ogni partita conta ed è davvero tosta”.

Leggi anche: Miroslav Raduljica, ex Olimpia Milano, espulsione DOLCISSIMA nel campionato greco