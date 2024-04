L’Estra Pistoia completa un’incredibile rimonta da -19 e sbanca il parquet della capolista Virtus Segafredo Bologna, imponendosi nel posticipo del 25° turno.

Dopo un’affondata di Zizic per il +19 felsineo a circa metà del terzo periodo, Willis e Moore salgono in cattedra dal palleggio e una schiacciata di Varnado vale il 70-56, sebbene poi Lundberg si riprenda il proscenio con un altro canestro dall’arco e l’appoggio rovesciato che spegne i tentativi di rimonta di Ogbeide e Hawkins (75-61). Al termine del terzo quarto, Moore da lontano e Ogbeide dal post-basso si caricano i toscani sulle spalle ma le bombe di Hackett e Lundberg sigillano un altro gran quarto offensivo della Segafredo sull’83-68 bianconero.

In avvio dell’ultimo periodo, Willis dalla media distanza e Hawkins con due triple ribattono colpo su colpo all’inarrestabile Mickey, prima che Wheatle accorci ulteriormente il gap sull’87-79 a 7’ e mezzo dalla fine. Dobric dalla lunetta cerca di far svoltare la Virtus ma Willis si riprende il palcoscenico con due super triple dal palleggio e arma la mano di Hawkins per la bomba del pareggio a quota 88 con ancora più di 4’ da giocare. Un alley-oop tra Willis e Ogbeide permette agli ospiti di mettere anche la testa avanti, Hackett scuote Bologna con un jumper ma Hawkins è infallibile e dall’angolo sigla il 90-93.

Dopo gli errori dall’arco, Willis sigla anche in avvicinamento al ferro il +5 ospite e un tentativo da tre punti sbagliato da Belinelli fa entrare le squadre nell’ultimo minuto del match sul 90-95. A seguito di una palla persa di Moore, Lundberg fallisce un tiro dalla media e Moore guadagna e realizza i liberi del +7 a meno di 30” dal termine. Un ultimo errore di Mickey costringe i bianconeri alla resa sul 93-100 conclusivo.

Fonte: Lega Basket