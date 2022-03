Banchero ancora clutch, Duke alle Elite 8 e Coach K fa 100 vittorie

Serata da ricordare per Coach K e i Duke Blue Devils, che hanno raggiunto le Elite 8 sconfiggendo Texas Tech alle Sweet 16. Per il leggendario allenatore sono 100 vittorie al Torneo NCAA, più di qualunque altro collega nella storia del college basketball (il secondo, Roy Williams, è ritirato e a quota 77; il secondo in classifica ancora in attività è Jim Boeheim, a quota 57). La partita non è stata facile, come sono quasi tutte le gare del Torneo dalle Sweet 16 in poi.

Paolo Banchero, ancora una volta top scorer con 22 punti, è stato clutch come nella precedente partita contro Michigan State. Il lungo di Duke, coi suoi sotto di 2 punti a 3′ dalla fine, ha segnato una tripla da 7 metri che ha portato la sua squadra a +1. Da lì la gara è stata in discesa per i Blue Devils, che alla fine hanno vinto 73-78.

Paolo Banchero doesn’t want to stop dancing. pic.twitter.com/3OvzHv17GF — CBS Sports (@CBSSports) March 25, 2022

Alle Elite 8, Duke affronterà Arkansas che ha a sorpresa superato la #1 Arizona di Chet Holmgren. Il lungo dei Wildcats, principale candidato alla prima chiamata assoluta al Draft 2022, è stato espulso per 5 falli, chiudendo la sua avventura al college con 11 punti, 14 rimbalzi e 2 stoppate.

Per Duke sono le prime Elite 8 dal 2019, per Mike Krzyzewski è la 18° volta agli ottavi di finale del Torneo NCAA da quando è sulla panchina dei Blue Devils.