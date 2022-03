Duke supera Michigan State con Banchero top scorer

I Duke Blue Devils hanno raggiunto le Sweet 16 del Torneo NCAA, sconfiggendo i Michigan State Spartans nel secondo turno col punteggio di 76-85. È stata la grande serata di Mike Krzyzewski, che ha raggiunto le 1.200 vittorie totali e le 99 nella March Madness in carriera. La leggenda del college basketball è alla sua ultima stagione in carriera e quindi ogni partita per lui potrebbe essere l’ultima prima del ritiro. Sugli scudi per Duke c’è stato, come nel primo turno, ancora Paolo Banchero.

Il lungo con passaporto italiano è stato top scorer della partita con 19 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, tirando 8/14 al tiro. Duke ha comandato per gran parte del match, ma è stata tutt’altro che una vittoria semplice. Michigan State ha pareggiato a quota 65 con poco più di 6′ da giocare ed è arrivata anche a +5. La mini-rimonta dei Blue Devils è iniziata e si è conclusa proprio con Banchero, autore del canestro del controsorpasso sul 74-75 a 2′ dalla fine, decisivo per lanciare la sua squadra verso la vittoria. Duke non si è più voltata indietro, una tripla di Jeremy Roach e il 7/8 finale ai liberi hanno fatto il resto.

Paolo off the glass 💪 This game is amazing. #MarchMadness pic.twitter.com/hi4uHha3b0 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022