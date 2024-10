Barack Obama DEMOLISCE l’All Star Game parlando con Haliburton: “Un insulto al gioco!”

Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, è stato ospite di “The Young Man & The Three”, l’ex podcast di JJ Redick (prima si chiamava The Old Man & The Three) ora condotto da Tommy Alter e, nell’ultima puntata, da Tyrese Haliburton. Obama, oltre che essere una delle figure politiche più importanti del XXI secolo, è anche un grande appassionato di basket, tifoso dei Chicago Bulls. Durante la puntata, l’ex presidente americano ha voluto parlare di All Star Game e ha detto esattamente ciò che pensa dei giocatori che non si impegnano abbastanza nella partita, diventata per molti inguardabile da diversi anni.

“Dovreste dimostrare più orgoglio quando giocate nell’All Star Game” – ha detto Obama ad Haliburton, All Star nel 2023 e nel 2024. – “Non è che in estate non giocate partitelle. Sapete benissimo come giocare bene senza farvi male. Durante l’All Star Game correte per il campo, provate un po’ di caz***e. Quando ci giocavano Kobe, Michael, Isaiah non era così, non giocavano con l’intensità della stagione regolare ma volevano vincere. È un insulto per il gioco. Questo è il vostro mondo, il vostro business, non vorrete mica che le persone pensino che andate in campo solo per giochicchiare”.

Haliburton ha provato a difendersi, rispondendo che quando è stato convocato per la prima volta all’All Star Game usciva dalla panchina, quindi si è semplicemente adattato al clima che c’era in campo. Ma Obama ha proseguito: “Dare degli incentivi a chi vince la partita? Il problema è che ormai venite pagati così tanto… Devo dire però che l’In-Season Tournament è risultato migliore di quanto mi aspettassi. Ma immagino sia stato perché le partite contavano per la stagione regolare. Ma dovete trovare una soluzione all’All Star Game, perché io quella roba non la guardo più”.

