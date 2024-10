Pistoia: Ron Rowan denunciato alla Procura Federale ma chiede scusa

Fa discutere il comportamento di Ron Rowan, presidente di Pistoia.

L’ex giocatore americano prima ha “scavalcato” coach Dante Calabria ordinando l’ingresso in campo di suoi figlio Maverick (poi decisivo nel successo con Cremona). Nell’ultima giornata, contro Venezia, Rowan ha di fatto sostituito Giuseppe Valerio, assistente di Calabria che era in panchina come primo allenatore a causa dei problemi di salute dell’head coach.

Un comportamento che non è piaciuto all’USAP, Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro, che ha stigmatizzato l’accaduto e lo ha denunciato alla Procura Federale.

USAP intende fermamente censurare la situazione in essere nel Pistoia Basket, in cui il Presidente, sprovvisto di titolo tecnico, diriga la squadra in allenamento e, di fatto, in partita.

Per tali motivi USAP, nel rinnovare ferma censura, si riserva adire anche i competenti Organi di Giustizia affinché possa essere valutato se nei plateali e non disconosciuti comportamenti qui denunciati, “sussista altresì rilievo a disciplinare nei confronti di chi, a vario titolo, pone in essere condotte palesemente vietate, perché in violazione della normativa di settore”.

Nella partita con la Reyer, in ragione dell’assenza dell’allenatore Dante Calabria, è apparso lampante come il Sig. Ron Rowan, abbia chiamato i cambi in panchina e diretto i Time Out, invero episodio non nuovo e già platealmente registratosi nella partita precedente, allorquando il Sig. Rowan ha determinato, senza il consenso dell’allenatore, l’entrata in campo di un giocatore.

USAP ritiene sia imprenscindibile il rispetto dei regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, il rispetto delle regole non soltanto comportamentali, ma anche tecniche a salvaguardia della professionalità e dei sacrifici degli allenatori, del loro percorso formativo e del tempo profuso dagli stessi nei corsi di formazione.

E’ altresì spettacolo poco consono al massimo campionato assistere ad indebite e comunque vietate “invasioni di altrui campo”. In Italia, come qualunque paese europeo, non è permesso allenare in assenza di titolo idoneo!

Fonte: Consiglio Direttivo USAP