EA7 Milano INGUARDABILE nel primo tempo, si illude nel secondo: vince l’Efes

Olimpia EA7 Milano – Anadolu Efes 84-96

(11-23, 14-23, 34-20, 25-30)

Un’altra serata amara per l’Olimpia Milano, sconfitta in casa dall’Efes 84-96. Prima della palla a due per Ettore Messina un’altra brutta notizia: dopo lo stop di Fabien Causeur, anche David McCormack dà forfait a causa di un risentimento al ginocchio destro. Milano gioca un primo tempo horror e si illude di poterla recuperare nel secondo, complice anche l’infortunio a Shane Larkin, invece nel finale i turchi tornano in controllo e lasciano i biancorossi a una sola vittoria dopo 5 match di EuroLega.

Fin dai primi minuto l’Olimpia ha grossissimi problemi nel trovare il canestro: la squadra biancorossa segna 4 punti nei primi 6′ e va sotto 4-16. Il vantaggio turco tocca il 9-23 prima che due liberi di LeDay mettano fine al quarto sull’11-23. Nel secondo periodo la sostanza non cambia: Smits e Oturu firmano il 13-30, un risultato emblematico che evidenzia il divario tra le due formazioni. In chiusura di primo tempo Milano recupera qualche punto, ma l’Efes va al riposo comodamente in vantaggio 25-46.

Mirotic e Shields provano a guidare la carica nel terzo quarto, quando Milano costruisce un parziale di 12-4: Bryant ferma l’emorragia, ma un altro parziale di 8-0 vale addirittura -4 meneghino. Dopo la clamorosa rimonta subita dallo Zalgiris settimana scorsa, l’Olimpia si illude che questa volta possa essere il suo turno anche a causa della botta psicologica per gli avversari causata dal KO di Larkin, infortunatosi alla caviglia. Una tripla di Beaubois per il +10 riporta l’EA7 sulla terra, con il terzo periodo che si conclude 59-66. Nell’ultima frazione l’Efes continua a mantenere qualche possesso di vantaggio, le triple di Ricci, Mirotic e LeDay tengono però vive le speranze biancorosse. Ci vuole un parziale di 0-9 con 5 punti di Nwora per uccidere la gara, che negli ultimi minuti fluisce fino al +12 Efes finale.

Olimpia Milano: Dimitrijevic, Bortolani NE, Tonut 2, Bolmaro 5, Brooks 12, LeDay 16, Ricci 3, Flaccadori 3, Caruso 6, Shields 8, Mirotic 29.

Efes: Larkin 2, Beaubois 9, Nwora 11, Bryant 19, Smits 11, Thompson 17, Johnson NE, Poirier 9, Osmani 11, Oturu 7, Yilmaz NE, Willis NE.

Foto: Olimpia Milano