Detroit Pistons in campo alla prima… con 6 giocatori contemporaneamente

La stagione regolare dei Detroit Pistons è iniziata sulla falsariga della scorsa: con una sconfitta in casa contro gli Indiana Pacers, 109-115. La squadra di coach JB Bickerstaff ha guidato per tre quarti, ma nell’ultimo ha subito la rimonta da parte degli avversari.

L’esordio in panchina per Bickerstaff, negli ultimi anni head coach dei Cleveland Cavaliers, poteva decisamente andare meglio. Non solo il tecnico ha perso alla sua prima partita a Detroit, ma ha anche commesso una clamorosa gaffe, mandando in campo 6 giocatori contemporaneamente nel corso del quarto periodo. Con il match punto-a-punto e Detroit avanti 98-96, ai Pistons è infatti stato fischiato un fallo tecnico perché, per errore, in campo c’erano Cade Cunningham, Malik Beasley, Ron Holland II, Jaden Ivey, Simone Fontecchio e Jalen Duren. Uno di troppo: alla fine è stato il rookie Holland II ad accomodarsi in panchina.

The #Pistons got a technical for having 6 players on the floor 😬 pic.twitter.com/hV6VaEJHnu — Halftime Hoops (@_halftimehoops) October 24, 2024

Il fallo tecnico ha dato però modo a Indiana di avvicinarsi ulteriormente, e alla fine è stato a suo modo impattante per l’andamento della partita. Non il migliore degli inizi per Bickerstaff.