L’infortunio di LaMelo Ball è MOLTO più GRAVE del previsto

LaMelo Ball ha dovuto lasciare la partita di lunedì contro i Detroit Pistons con quello che sembrava un infortunio innocuo. La star degli Charlotte Hornets sembrava a posto mentre tornava negli spogliatoi, ma ora è stato confermato che il problema alla caviglia è più grave di quanto inizialmente previsto.

Gli Hornets hanno annunciato ufficialmente che LaMelo ha subito una frattura alla caviglia destra. È stato anche un infortunio senza contatto, che nella maggior parte dei casi è ancora più preoccupante:

BREAKING: LaMelo Ball has suffered a fracture in his right ankle, the Hornets have announced via @JerryDonatien.

Here's the play where Ball suffered the fracture:pic.twitter.com/0uzRlZTWFh

