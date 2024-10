Le malattia tropicale che ha reso un CALVARIO la pre-season di Amedeo Della Valle

La marcia di avvicinamento alla stagione di Amedeo Della Valle non è stata per nulla semplice.

La stella di Brescia, infatti, ha dovuto convivere con diversi problemi fisici. Fra questi anche la dengue, una influenza tropicale che causa fastidiosissimi problemi intestinali, come ha svelato ADV stesso a Brescia Oggi.

Mi portavo dietro un infortunio al ginocchio dalla fine della scorsa stagione e ho lavorato duramente con lo staff per risolverlo. Mi sentivo benissimo ma poi sono dovuto rimanere per una settimana in ospedale, ho perso 10 kg a causa della dengue. Non è stato un inizio di annata come tutti gli altri ma ora sono al top, mi sento nel fiore della mia carriera.