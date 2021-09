NBA – Sacramento, Cleveland, Minnesota: tutte le novità su Ben Simmons

Non è questione di “se”, ma di “quando, secondo alcuni dirigenti NBA. Ben Simmons verrà ceduto dai Philadelphia 76ers, la cui richiesta rimane però ancora molto alta per tutte le franchigie. I Sixers vorrebbero infatti un pacchetto simile a quello che i Rockets hanno ottenuto per James Harden da parte dei Nets. Se i Golden State Warriors non sembrano convinti ad entrare nelle trattative, ci sono diverse squadre che sono state accostate all’australiano negli ultimi giorni. Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers sono i primi di questa lista.

Da Sacramento, Philadelphia vorrebbe uno tra De’Aron Fox e Tyrese Haliburton: entrambi due giocatori che i Kings non vogliono assolutamente cedere. Ciò che potrebbero mettere sul piatto i californiani è Buddy Hield, magari insieme a Marvin Bagley III, ma per il momento questa soluzione con convince i Sixers, sebbene in passato abbiano cercato la guardia.

Per quanto riguarda i T’Wolves, sono tante le pedine di scambio possibilmente inseribili. Daryl Morey, presidente dei Sixers, non gradirebbe il contratto al massimo salariale di D’Angelo Russell e nel caso servirebbe quindi una terza squadra per completare la trade. D-Loading, Malik Beasley e Jaden McDaniels sono i tre giocatori che potrebbero entrare in un affare di questo tipo. Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards sono i due “intoccabili”.

Infine secondo il giornalista Evan Dammarell, Simmons gradirebbe una trade ai Cleveland Cavaliers. È però difficile che i Cavs, da parte loro, riescano a mettere insieme un pacchetto che vada bene ai Sixers. Nelle scorse settimane Cleveland aveva mostrato interesse, ma il dialogo tra le due franchigie si è arenato subito.

Tutti sono comunque convinti di una cosa: l’era di Ben Simmons a Philadelphia è virtualmente finita. Ora però bisogna trovargli una sistemazione: il training camp si avvicina e il rischio di dover iniziare la stagione con un “separato in casa” si fa ogni giorno più concreto.