Ben Simmons ha commentato la sua (non) amicizia con Embiid

Ben Simmons è da poco tornato in campo dopo oltre un anno di assenza per le vicende ormai note. Lo ha fatto in preseason, giocando 3 partite con i Brooklyn Nets. Più rumore delle sue prestazioni lo ha però fatto un suo airball durante un evento organizzato dai Nets, il che ha mandato l’australiano su tutte le furie. Intervistato da ESPN, Simmons se l’è presa con chi lo critica per il suo scarso tiro dalla media-lunga distanza. Prima di commentare il suo attuale rapporto con Joel Embiid, che di fatto non esiste:

Non parlo con Jo. Non abbiamo mai davvero parlato… Non penso ci fosse amicizia tra noi. Puoi provare in tutti i modi a stare vicino a qualcuno, essere suo amico, come lo volete chiamare, ma ognuno è fatto a modo suo. Quindi da parte mia non è una cosa personale. Non sono arrabbiato con lui né lo odio. Lui è fatto in un modo e io in un altro.

L’anno scorso, quando era iniziata la telenovela Simmons a Philadelphia, Embiid era stato tra i più feroci critici del compagno, arrivando a paragonarlo ad un bambino capriccioso davanti alle telecamere. Nelle scorse settimane Ben Simmons non ha esitato, dal canto suo, a sottolineare come lo scarso supporto da parte dei 76ers e dei suoi compagni abbia peggiorato soltanto la situazione.