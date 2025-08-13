antonini trapani

Biella offre ospitalità ad Antonini, la replica: “Grazie ma sono sicuro che resteremo a Trapani”

Nuovo episodio nella querelle per il palasport di Trapani fra la Shark di Valerio Antonini e l’amministrazione comunale.

Il presidente granata ha annunciato di aver ricevuto offerta di ospitalità dal Comune di Biella che ha messo a disposizione il suo impianto cittadino. Parliamo di un palasport da 5.000 posti che per anni ha ospitate partite di LBA e coppe europee, oltre ad essere stato recentemente ammodernato per ciò che riguarda illuminazione e parquet.

Antonini ha ringraziato Giacomo Moscarola, assessore allo sport di Biella, declinando gentilmente l’offerta poiché dice di avere la “certezza di riuscire a salvare il basket a Trapani nonostante l’amministrazione comunale”. Antonini poi ha colto l’occasione per ribadire che spostare la Shark da Trapani è l’ultimo dei suoi obiettivi, dicendosi poi fiducioso di riuscire a risolvere la questione nelle prossime ore. 

 

 

 

 

