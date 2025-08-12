Il Comune ad Antonini: “Shark a Trapani” ma non mancano le polemiche

L’amministrazione comunale di Trapani prova a rassicurare i tifosi riguardo la disputa della prossima stagione della Shark nell’impianto cittadino.

Poche ore fa il patron Valerio Antonini ha annunciato lo “sfratto” della sua squadra dal palasport di Trapani. Il motivo sarebbe da ricercare nella convenzione fra il club e il Comune che ha affidato il palazzetto per 30 anni. Peccato che nel documento si faccia riferimento ad associazioni sportive, denominazione sociale che la Shark ha dovuto modificare in SRL la scorsa estate per potersi iscrivere alla LBA.

La Giunta ha ribadito la disponibilità del palazzetto, spiegando che il tavolo tecnico che si riunirà la prossima settimana tenterà di mettere a posto il tutto dal punto di vista burocratico, anche in maniera retroattiva.

Nella breve nota però non mancano le polemiche che vanno ad arroventare ancora di più un clima tesissimo fra l’amministrazione trapanese e Valerio Antonini che nelle scorse settimane ha annunciato la nascita del suo movimento politico.

Il sindaco Tranchida, infatti, in una breve nota social parla del palasport con il nome ufficiale, Pala Daidone, raramente utilizzato anche da lui stesso e non cita mai la società di Antonini.

𝐋𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚, 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐛𝐚𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐢𝐝𝐨𝐧𝐞.

𝗟’𝗮𝘂𝘀𝗽𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝟭𝟵/𝟴 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼-𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗲, 𝗻𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲, 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮𝗻𝗼, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗹𝗶𝗺𝗽𝗼, 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲.