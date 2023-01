Bizzarro All Star Game, anche Simone Fontecchio prende un voto

Nelle scorse ore la NBA ha reso noti i 10 giocatori che partiranno in quintetto all’All Star Game di Salt Lake City. Poco dopo la CBS ha fatto luce sui risultati specifici delle tre votazioni (fans, media e giocatori), svelando come molti degli atleti abbiano ricevuto dei voti dai propri colleghi. Anche giocatori impensabile per una vetrina come quella dell’All Star Game, come ad esempio Kemba Walker (solo 9 partite disputate e ora free agent) e Jae Crowder (che è fuori squadra a Phoenix) hanno ricevuto un voto. E nella lista c’è anche Simone Fontecchio.

Nonostante il poco spazio agli Utah Jazz, Fontecchio è stato tra i giocatori che hanno ricevuto dei voti dai propri colleghi: nel suo caso uno solo. Qui la lista completa dei voti “strani” di queste settimane, con i Jazz che si sono probabilmente scelti a vicenda visto che anche Leandro Bolmaro, Micah Potter e Udoka Azubuike hanno ricevuto un voto. Nickeil Alexander-Walker ne ha ottenuti addirittura 4.