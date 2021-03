Blake Griffin ha lasciato parecchi milioni sul tavolo per liberarsi dai Detroit Pistons

Tra questa e la prossima stagione, prima della scadenza del contratto nell’estate 2022, Blake Griffin avrebbe dovuto incassare in totale circa 75 milioni di dollari: una cifra esorbitante se si considera l’ormai esiguo contributo che il lungo stava dando nei Detroit Pistons, che tra l’altro stavano andando molto male già prima che venisse messo fuori squadra il mese scorso.

Con il buyout ottenuto nelle scorse ore, Griffin ha lasciato sul tavolo 13.3 milioni di dollari di questi 75. Domenica diventerà free agent e sarà libero di firmare per qualsiasi squadra, anche se i Brooklyn Nets sembrano in netto vantaggio sulle altre.

Sources: Blake Griffin gave back $13.3 million in his buyout with the Pistons. He had $75M on his deal for this season and 2021-22. The six-time All-Star will clear waivers on Sunday and the Brooklyn Nets are the leaders to sign him.

