In Grecia il primo trofeo è dell’Olympiacos: Vezenkov beffa il Panathinaikos in Supercoppa

In archivio il primo derby di Atene della stagione 2024-25: nella finale della Supercoppa ellenica, l’Olympiacos ha vinto 85-86 contro i rivali storici del Panathinaikos. Le due squadre sono destinate a contendersi tanti trofei quest’anno e ai nastri di partenza sembrano avere i due migliori roster di EuroLega.

L’Olympiacos ha guidato per 35′ su 40′, ma senza mai andare in vantaggio in doppia cifra. Sasha Vezenkov si è ripresentato ad Atene in grande stile, mettendo la propria firma sul primo trofeo stagionale del Pireo con 20 punti, compresa la tripla del +9 ad 1′ dalla fine. Nell’ultimo giro d’orologio il Panathinaikos ha provato la rimonta disperata fino al -1 segnato da Kendrick Nunn, ma non andando oltre.

Oltre ai 20 punti di Vezenkov, l’Olympiacos ha trovato 19 punti di Tyler Dorsey e 18 di Flip Petrusev. Deludente la prova di Evan Fournier, che si è fermato a 7 punti. Per il Panathinaikos, 19 punti di Marius Grigonis, 18 di Kostas Sloukas e 15 di Nunn.