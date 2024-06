Brescia, arriva l’annuncio: è separazione con coach Alessandro Magro

Alessandro Magro è stato tra i migliori allenatori dell’ultima stagione di LBA grazie al terzo posto raggiunto con la sua Pallacanestro Brescia. A causa però di alcune divergenze col club biancoblu, che sembra andare verso un ridimensionamento senza coppe europee, poco fa Brescia ha annunciato la separazione consensuale.

La squadra ha ringraziato Magro per il lavoro svolto negli ultimi tre anni, in cui ha portato Brescia per due volte al terzo posto ed ha vinto la Coppa Italia nel 2023. Ora è probabile un’avventura all’estero per il coach italiano, nei giorni scorsi si era parlato di un’importante offerta da parte del BAXI Manresa in Spagna.

Chi allenerà Brescia l’anno prossimo è invece ancora da determinare, di recente è spuntato anche il nome di Peppe Poeta che è attualmente assistente di Ettore Messina a Milano. Ma occhio anche a Marco Ramondino e Nicola Brienza, entrambi liberi.