LNP risponde DURAMENTE alle accuse di Valerio Antonini e di Emanuele Barbara

All’indomani della promozione della Trapani Shark in Serie A, con la vittoria di Gara-4 al PalaDozza, sono impazzate le polemiche soprattutto da parte siciliana. Valerio Antonini e l’Assessore allo Sport del comune di Trapani, Emanuele Barbara, hanno infatti accusato Lega Nazionale Pallacanestro di aver penalizzato i granata in sede di premiazione con la complicità della Fortitudo Bologna. Trapani ha infatti dovuto festeggiare la vittoria nello “scantinato” (così è stato definito dall’Assessore) del PalaDozza per evitare rischi legati alla sicurezza.

Riguardo queste accuse, LNP ha pubblicato poco fa un duro comunicato in cui risponde sia ad Antonini che a Barbara. La Lega ha precisato che inizialmente era prevista la premiazione in campo, come sempre accade in questi casi, ma che comportamenti durante e al termine del match di alcune persone che non appartengono né al roster di Trapani né al coaching staff hanno infiammato gli animi del pubblico presente, costringendo a prendere le dovute precauzioni.

Nella nota c’è anche una risposta a Barbara, il quale secondo LNP “ha offerto una ricostruzione parziale e non rispondente ai fatti nonostante sia rappresentante di un’Istituzione”.

Qui il comunicato completo: