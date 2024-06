Trapani, Antonini rincara la dose: “La Fortitudo se l’è presa in quel posto”

Gioia incontenibile per Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark, dopo la promozione in Serie A.

Una vittoria arrivata al Pala Dozza di Bologna, al culmine di una serie piena di polemiche. Il patron granata ha nuovamente criticato la gestione da parte della Fortitudo, rimarcando la sua gioia per il successo in casa dei rivali.

Il problema non è ciò che è successo ieri ma il gravissimo comportamento della società avversaria anche prima, ad eccezione di Nicola Basciano e del papà Pietro. Il resto è stato una vergogna, degna di piazze scandalose. La Fortitudo è una società storica ma non mi sorprendo che un club così blasonato, con quell’impianto e quella tifoseria, militi in A2, visto come viene gestito. Si comportano come se fosse un fast food, l’area vip è un seminterrato con un tavolinetto, quattro cose da mangiare e tre bottiglie d’acqua. Poi fischi, insulti, minacce, tentativi di aggressione, la diretta Rai staccata pochi minuti dopo la fine, siamo rimasti fino all’una nel palazzetto con la polizia in assetto anti sommossa perché ci minacciavano di non farci uscire. La Lega non può consentire tutto ciò, auspico punizioni esemplari per la Fortitudo. Noi qui li abbiamo accolti e ospitati, hanno mangiato e bevuto, hanno deciso il prezzo dei biglietti, hanno fatto ciò che volevano e noi invece siamo stati solo insultati. Alla fine, però, come si dice a Roma “se la so’ pres ‘nder…”

I miei presunti gesti? Ennesima dimostrazione dei loro tentativi di mistificazione della realtà. Tutta l’area vip di quella sottospecie di tifoseria mi ha fatto gesti di ogni tipo: manette, corna, linguacce, mi sputavano per terra vicino. Una cosa scandalosa, dovrebbero vergognarsi solo di aprire bocca. Per quanto mi riguarda possono andarsene in quel posto dove se la sono presa. Io ho goduto come un matto andando lì a trionfare anche se abbiamo alzato la coppa in un sottoscala. Il 13 faremo la festa alla faccia loro!