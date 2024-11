SPETTACOLO Trapani, i siciliani dominano a Brescia con un super primo tempo

Pallacanestro Brescia – Trapani Shark 74-95

(17-32, 19-22, 22-23, 16-18)

Trapani vince nettamente l’anticipo della sesta giornata di campionato, battendo sul suo campo la Pallacanestro Brescia 74-95 grazie ad un grande primo tempo. I siciliani sono guidati da un super Akwasi Yeboah, trascinatore nella prima metà di gara, e dal solito Justin Robinson, autore di 18 punti.

È nel primo quarto che Trapani mette subito un buon margine tra sé e Brescia: nei primi minuti i granata realizzano un parziale di 0-14 con protagonisti Yeboah e Galloway, portandosi sul 5-17. Coach Poeta chiama timeout, ma al rientro in campo è ancora l’ex Reggio Emilia a colpire: JD Notae mette il punto esclamativo ai primi 10′ dominanti di Trapani con la tripla che chiude la frazione sul 17-32. Nel secondo quarto Horton e Yeboah mantengono avanti gli ospiti in doppia cifra: il vantaggio aumenta fino a +22, poi Della Valle e Bilan permettono a Brescia di tornare fino a -11 e costringono Robinson e Yeboah agli straordinari per portare Trapani all’intervallo avanti 36-54.

Trapani torna a +20 all’inizio del terzo quarto, Bilan pasticcia e Poeta chiama un altro timeout: la pausa non dà gli effetti sperati perché lo svantaggio dei biancoblu non accenna a ridursi. La tripla di Robinson chiude il periodo con gli Shark avanti 58-77. Nell’ultimo quarto, costellato di errori da entrambe le squadre, Trapani gestisce il vantaggio e trova con Notae due triple nel finale che tagliano le gambe a Brescia. La tripla di Ivanovic sull’ultimo possesso della partita rende solo meno amaro il passivo, 74-85.

Brescia: Bilan 15, Ferrero NE, Dowe 12, Della Valle 15, Ndour 14, Burnell 7, Tonelli NE, Ivanovic 11, Mobio, Rivers, Cournooh, Pollini NE.

Trapani: Notae 16, Horton 8, Robinson 18, Rossato 3, Alibegovic, Galloway 16, Petrucelli 5, Yeboah 21, Mollura, Pleiss 8, Gentile, Pullazi.

Foto: LBA