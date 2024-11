EA7 Milano più forte dell’assenze, vittoria di misura a Belgrado

Partizan Belgrado – Olimpia EA7 Milano 81 – 88

(22-19, 20-19, 23-26, 16-24)

L’Olimpia Milano scaccia i fantasmi dell’orribile secondo tempo di Berlino vincendo su un campo difficilissimo come la Stark Arena di Belgrado. Il Partizan è avversario ostico e resta in partita fino alla fine, ma con i due leader Mirotic e LeDay i meneghini possono finalmente tornare a sorridere. Anche perché oggi l’EA7 era ancora una volta prima di molti giocatori, Josh Nebo e Stefano Tonut su tutti. Buon rientro per Ousmane Diop, assente da quasi un mese e autore di 6 punti in 6′ in un momento molto importante della gara.

Milano conduce fin dalle prime battute, mantenendo il vantaggio con Mirotic, LeDay e Mannion e portandosi sul 9-14 dopo 5′ di gioco. Il finale del primo quarto sorride però ai padroni di casa, con il Partizan che riesce a passare avanti grazie a 2 triple consecutive di Sterling Brown e a chiudere sul 22-19 al 10′. Nel secondo periodo l’Olimpia scivola a -12, una serata che sembra incrinarsi viene però raddrizzata da un parziale ospite di 0-12 con Bolmaro e Mannion protagonisti. Milano impatta a quota 38 prima che il Partizan trovi gli ultimi 4 punti del primo tempo, che termina 42-38.

In avvio di ripresa una tripla di Nikola Mirotic riporta in vantaggio i biancorossi, il Partizan Belgrado risponde e torna a +4 mentre l’Olimpia viene tenuta a galla da un ritrovato Diop. La squadra di Ettore Messina insegue per tutto il terzo quarto e arriva al 30′ sotto di 1 solo punto, 65-64. Armoni Brooks apre il quarto periodo con 2 canestri per il +3 Milano, cancellato subito dalla tripla di Carlik Jones. Mirotic e Mannion rispondono all’americano con passaporto sudsudanese e a 3′ e mezzo dalla fine una tripla di Ricci porta gli ospiti sul 76-78. Gli errori dell’ex Brandon Davies permettono a Milano di portarsi anche a +5, il Partizan avrebbe l’occasione per rientrare ma Bonga sbaglia 2 volte, mentre i biancorossi con Mirotic e LeDay fanno 4/4 ai liberi e portano a casa un’importante vittoria.

Partizan Belgrado: Davies 17, Lundberg 2, C. Jones 12, Ntilikina 9, Washington, Koprivica NE, Bosnjakovic 2, Pokusevski 9, Brown 17, Bonga 7, Mike NE, T. Jones 6.

EA7 Milano: Dimitrijevic 3, Mannion 13, Causeur 8, Bolmaro 11, Brooks 10, LeDay 13, Ricci 3, Flaccadori NE, Diop 6, Caruso 2, Mirotic 19, McCormack.

Foto: Olimpia Milano