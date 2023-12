Milano-Virtus Bologna, scoppia la POLEMICA su NOVE per l’interruzione della diretta

La partita di ieri sera tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, valida per la undicesima giornata di campionato, era in programma sia su DAZN che in chiaro su NOVE. Se in campo a prevalere è stata la formazione biancorossa al termine di una gara combattutissima, non sono comunque mancate le polemiche: non per qualcosa inerente al match, bensì per la gestione della diretta su NOVE.

Con 3 secondi da giocare e Milano avanti di 2 punti, Hackett in lunetta aveva l’opportunità di accorciare il divario quando su NOVE la diretta si è interrotta. Dopo un breve stacco, è iniziato “Che Tempo Che Fa”, storico programma condotto da Fabio Fazio e passato da qualche mese dalla Rai a NOVE. Un gesto che è stato interpretato da molti appassionati come una mancanza di rispetto nei confronti del basket italiano, considerato secondario rispetto alla trasmissione di Fazio anche se mancavano letteralmente pochi secondi al suono della sirena.

Tra chi si è esposto c’è stato anche Niccolò Trigari, storico telecronista del nostro basket, il quale non ha usato mezzi termini ed ha definito “imbarazzante” il trattamento riservato al big match più importante della stagione di Serie A.

Fazio ha cambiato bandiera, ma quella del basket è sempre più ammainata: siamo ancora all’interruzione della diretta??? Imbarazzante! E non rendetevi ridicoli con gli ascolti, perché il traino di un programma da 2 milioni di telespettatori falsa vagamente il dato… #Tristezza — Niccolò Trigari (@Niccolo_Trigari) December 10, 2023

Foto: Olimpia Milano