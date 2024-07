Come ben sapete, Bronny James, figlio di LeBron, è stato la scelta numero 55 del Draft NBA di quest’anno e giocherà con i Los Angeles Lakers nella prossima stagione.

Come spesso succede con i rookie, li si manda a giocare in Summer League per vederli in un contesto dove ci sono altri rookie, giocatori che hanno disputato campionati europei e che vogliono mettersi in mostra, cestisti che arrivano dalla G-League oppure Sophomore.

Bronny James è arrivato alla terza gara con i Lakers a Las Vegas ma finora ha fatto a dir poco male. Ha segnato solo 15 punti in 3 gare, tirando 6 su 26 dal campo. Il dato imbarazzante è relativo alle triple tentate e segnate: 0 su 12.

Bronny's stats in 3 Summer League games: 15 PTS

6-26 FG

0-12 3P pic.twitter.com/n6UczvfepQ — StatMuse (@statmuse) July 13, 2024

Come scusante possiamo dire che Bronny James generalmente viene descritto come un ottimo difensore ma tirare con queste percentuali è abbastanza inaccettabile per un giocatore NBA.

Stiamo a vedere se riuscirà a migliorarle e soprattutto se in NBA riuscirà a diventare un giocatore solido. Non sarà semplice ma sappiamo che non gli manca l’etica del lavoro e quindi cercherà di migliorare sotto tutti i punti di vista.

