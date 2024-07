Sergio Scariolo non allena una squadra di club dalla finale playoff del 2023, persa contro l’Olimpia EA7 Milano, la seconda di fila in 2 anni sulla panchina della Virtus Bologna. Ora però Sergio Scariolo potrebbe tornare in sella e lo potrebbe fare con una formazione del Giappone, il Chiba Jets Funabashi.

Spanish National Team Coach Sergio Scariolo is strong in the mix for Japanese Chiba Jets position — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) July 12, 2024

Scariolo era stato vicino all’ASVEL durante la stagione dopo l’esonero del fratello di Tony Parker ma poi scelsero di andare con Gianmarco Pozzecco per una questione economica.

Quest’estate ha avuto qualche abboccamento ma niente di particolarmente interessante e quindi la soluzione per il commissario tecnico della Spagna, che si appresta a vivere l’ennesima Olimpiade della carriera, era restare fermo e aspettare oppure cercare un campionato esotico. Ecco che quindi si è presentata la situazione giapponese, potenzialmente molto interessante.

Stiamo a vedere se davvero Sergio Scariolo abbandonerà l’Europa per andare ad allenare in Giappone oppure se alla fine riuscirà a sedersi su qualche panchina del Vecchio Continente, tipo quella del Paris Basketball, ancora senza un coach. Tutto è possibile in questo mercato di metà luglio.

Leggi anche: Jalen Brunson rinnova il contratto e fa lo sconto ai New York Knicks di oltre 100 milioni di dollari

Bronny James, le prime 3 gare in SL sono state un DISASTRO!