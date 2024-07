Jokic dimostra perché è l’MVP e manda KO la Francia

La Francia sembrava imbattibile fino a settimana scorsa, poi nell’ordine ha perso contro la Germania (senza Wembanyama) e ieri sera contro la Serbia di Nikola Jokic. Nell’ultima gara i balcanici si sono imposti 76-67, comandando dall’inizio alla fine grazie alla doppia-doppia del Joker: 20 punti e 12 rimbalzi in 30′ con 8/13 al tiro.

I Bleus hanno cominciato male, segnando solo 9 punti nel primo quarto, e non sono poi più riusciti a recuperare. Wembanyama come sempre è stato il migliore dei suoi, autore di una doppia-doppia da 14 punti e 10 rimbalzi in 29′. La star degli Spurs ha avuto però qualche difficoltà, com’è lecito che sia, a marcare Jokic.

Nikola Jokic bullies Victor Wembanyama inside for an and-1. pic.twitter.com/oDgq0tI5i6 — Harrison Wind (@HarrisonWind) July 12, 2024

Nel corso del match c’è stato spazio anche per la cerimonia del ritiro della maglia #9 di Tony Parker.

🇫🇷9️⃣ Le maillot de Tony Parker retiré en équipe de France#lequipeBASKET pic.twitter.com/Ck1ZgfCWAA — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 12, 2024

La Serbia è ancora imbattuta in queste amichevoli di preparazione alle Olimpiadi, anche se questa era la prima a porte aperte. La Francia, 2-2 in queste ultime partite, affronterà ancora Canada e Australia prima di esordire a Parigi 2024. Saranno due impegni importanti che aiuteranno a preparare un girone ostico che vedrà i transalpini affrontare Germania, Brasile e Giappone.