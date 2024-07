Jalen Brunson rinnova e fa lo sconto ai Knicks di oltre 100 milioni di dollari

Jalen Brunson ha deciso di tagliarsi lo stipendio, e non di poco. Il giocatore dei New York Knicks, diventato probabilmente il volto della franchigia dopo l’ultima stagione, ha rinnovato il proprio contratto in scadenza nell’estate 2026 (la stagione 2025-26 sarebbe stata una Player Option) firmando un nuovo quadriennale da 156.5 milioni di dollari.

Il nuovo contratto partirà dal 2025 e porterà Brunson dai quasi 35 milioni di dollari del primo anno ai 43.3 dell’ultimo, che sarà tra l’altro una Player Option. La particolarità che lo rende un accordo più unico che raro è il fatto che il giocatore, se avesse rinnovato l’anno prossimo, avrebbe potuto guadagnare in totale 269.1 milioni di dollari in 5 anni. In pratica Brunson ha fatto uno “sconto” ai Knicks pari a circa 113 milioni di dollari, garantendo alla franchigia maggiori possibilità sul mercato, soprattutto per trattenere i vari Mikal Bridges (appena arrivato via trade da Brooklyn), Josh Hart, Donte DiVincenzo e Julius Randle.

Here’s how it looks pic.twitter.com/AKsU33fmby — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2024

Nell’ultima stagione Jalen Brunson ha segnato 28.7 punti di media con 6.7 assist e i Knicks sono arrivati terzi, uscendo proprio a causa dell’infortunio dell’ex Mavs nel secondo turno dei Playoff contro Indiana.

