Brooklyn Nets decimati per il big match contro gli Utah Jazz

La sfida fra i Brooklyn Nets e gli Utah Jazz di questa notte perde altri protagonisti. Alle assenze note di Kevin Durant e Kyrie Irving (di nuovo “in ferie”), si aggiunge anche quella di Blake Griffin e addirittura anche James Harden potrebbe dare forfait.

Griffin resterà fuori per non forzare, visto che per i Nets sarà un back-to-back e l’ex Pistons non può ancora essere al meglio della forma. Harden, invece, è ancora in dubbio a causa di un dolore al collo.

The Nets say James Harden (neck soreness) is questionable and Blake Griffin (left knee – injury management) is out for tonight’s game at Utah. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 24, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.