La guardia del Fenerbahce Beko, Scottie Wilbekin, ha subito la rottura completa del legamento crociato anteriore destro, come ha annunciato ufficialmente il Fenerbahce. Il giocatore americano dovrebbe saltare il resto della stagione 2024-25.

L’infortunio di Wilbekin è avvenuto nel primo quarto della partita inaugurale della stagione regolare 2024-25 di EuroLeague del Fenerbahce contro l’Olympiacos Pireo. Verso la fine del periodo e solo due minuti dopo essere entrato in campo, ha guidato verso il canestro e ha effettuato un movimento di jump-stop, durante il quale si è fatto male.

Wilbekin era visibilmente dolorante e ha dovuto essere portato fuori dal campo dai suoi compagni di squadra. È stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato l’entità del danno.

Si tratta di un duro colpo sia per Scottie Wilbekin che per il Fenerbahce, proprio all’inizio di una lunga stagione sia in EuroLeague che nel campionato turco BSL. Il 31enne veterano è uno dei giocatori più esperti della squadra, essendo in organico dal 2022.

Con questo colpo di scena, è più che possibile che il Fenerbahce si muova sul mercato per occupare il posto di Wilbekin nel roster.

